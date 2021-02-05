Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

К главе региона обратилась нижегородка с вопросом, планируется ли развитие территории в границах улиц Горловская, Рукавишниковых, Моховая, Агрономическая.

Глеб Никитин согласился, что этот участок требует развития и заявил о намерениях развивать всю территорию в районе ул. Бекетова.

"Рассматриваем эту зону в числе приоритетных для запуска преобразований", - написал он.

Он пояснил, что действовавший до конца 2020 года механизм развития застроенных территорий прекратил свое существование.

"Новый федеральный закон дает нам более широкий инструмент преобразования подобных территорий - КРТ (комплексное развитие территорий). Нужно создавать региональную нормативно-правовую базу для запуска механизмов замены старой, ветхой застройки на новое, комфортное жилье. До конца второго квартала у нас будут приняты общерегулирующие нормативные акты по механизмам КРТ и к этому же времени появится градостроительная концепция", - сказал он.

Напомним, развитие застроенной территории в границах улиц Рукавишниковых, Горловская, Агрономическая, Моховая в Советском районе предусматривалось постановлением администрации Нижнего Новгорода от 2017 года. В частности, сносу или реконструкции подлежали 24 жилых дома и одно строение.