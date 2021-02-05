Три новых ФОКа открытого типа появится в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Три новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появится в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, работы планируется провести в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

"На строительство ФОКОТов в этом году из федерального бюджета региону выделено 40 млн рублей. Мы установим оборудование для комплексов в трех крупнейших городах региона", - отметил Глеб Никитин.

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа появятся в Нижнем Новгороде (на ул. Дачной, 33А, на стадионе "Красная Этна"), в Дзержинске (ул. Маяковского, 7а) и в Арзамасе (на территории школы №15, ул. 9 Мая, 29).

ФОКОТ включает в себя хоккейную коробку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, круговую беговую дорожку на 200 метров, прямую беговую дорожку длиной 60 м, яму с песком для прыжков в длину, воркаут-площадку, тренажерную площадку.

"В таких комплексах, прежде всего, смогут заниматься воспитанники организаций дополнительного образования, а в свободное время спортивные площадки будут доступны для занятий жителей любых возрастов и уровней подготовки. Расположены объекты будут там, где ощущается острая потребность в комплексах такого типа", - резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, что федеральный проект "Спорт – норма жизни" входит в национальный проект "Демография", утвержденный в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Его реализация началась в 2019 году. Основная цель федерального проекта "Спорт – норма жизни" - создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, а также повышение числа граждан, занимающихся физкультурой на регулярной основе.