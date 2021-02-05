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Общество

"ТНС энерго НН": выполняющие ограничение и возобновление энергоснабжения подрядчики должны иметь при себе документы

20 февраля 2021 12:36  [63] Общество

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго НН": выполняющие ограничение и возобновление энергоснабжения подрядчики должны иметь при себе официальные документы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации компании, сотрудники подрядных организаций, официально представляющие гарантирующего поставщика при выполнении ограничения и восстановления энергоснабжения в многоквартирных и частных жилых домах, должны иметь при себе доверенность и копию договора, заключенного с "ТНС энерго НН". 

Доверенность и копия договора с предъявлением удостоверения личности будут гарантировать, что сотрудник является представителем ПАО "ТНС энерго НН".

Кроме того, информацию о подрядчиках, представляющих "ТНС энерго НН", можно узнать по телефону контактного центра 8(831) 233-09-70 (с 9:00 до 19:00) и по телефонам отделений (рабочие дни с 8:00 до 17:00):

  • городское отделение (г. Нижний Новгород, г. Бор, г. Дзержинск, г. Володарск) 8(831)233-09-70
  • Арзамасское отделение 8(3147)2-97-34
  • Балахнинское отделение 8(83144)6-44-06; +79875410470
  • Кстовское отделение 8(83145)2-35-83
  • Выксунское отделение 8(83177) 6-28-00
  • Шахунское отделение 8(83152)2-14-71
  • Семеновское отделение  8(83162)5-62-85
  • Сергачское отделение 8(83124)3-09-86

Обращаем внимание, что представитель "ТНС энерго НН" имеет право:

  1. беспрепятственного доступа к узлам учёта для контроля и снятия показаний расхода электрической энергии;
  2. применять меры по частичному и полному ограничению потребления электроэнергии;
  3. составлять акты:
  • о введении ограничения (приостановлении) коммунальной услуги по электроснабжению;
  • о возобновлении коммунальной услуги по электроснабжению;
  • осуществления проверки введенного режима потребления;
  • о самовольном подключении к электрическим сетям;
  • о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта.
  • о введении ограничения режима потребления электроэнергии;
  • о возобновлении подачи электроэнергии.
  • осуществления проверки введенного ограничения режима потребления электрической энергии;
  • о необеспечении доступа, в случае, если для введения процедуры необходим доступ в жилое /нежилое помещение многоквартирного дома.

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Теги:
ТНС Энерго Электроэнергия
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