"ТНС энерго НН": выполняющие ограничение и возобновление энергоснабжения подрядчики должны иметь при себе документы

"ТНС энерго НН": выполняющие ограничение и возобновление энергоснабжения подрядчики должны иметь при себе официальные документы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По информации компании, сотрудники подрядных организаций, официально представляющие гарантирующего поставщика при выполнении ограничения и восстановления энергоснабжения в многоквартирных и частных жилых домах, должны иметь при себе доверенность и копию договора, заключенного с "ТНС энерго НН".
Доверенность и копия договора с предъявлением удостоверения личности будут гарантировать, что сотрудник является представителем ПАО "ТНС энерго НН".
Кроме того, информацию о подрядчиках, представляющих "ТНС энерго НН", можно узнать по телефону контактного центра 8(831) 233-09-70 (с 9:00 до 19:00) и по телефонам отделений (рабочие дни с 8:00 до 17:00):
- городское отделение (г. Нижний Новгород, г. Бор, г. Дзержинск, г. Володарск) 8(831)233-09-70
- Арзамасское отделение 8(3147)2-97-34
- Балахнинское отделение 8(83144)6-44-06; +79875410470
- Кстовское отделение 8(83145)2-35-83
- Выксунское отделение 8(83177) 6-28-00
- Шахунское отделение 8(83152)2-14-71
- Семеновское отделение 8(83162)5-62-85
- Сергачское отделение 8(83124)3-09-86
Обращаем внимание, что представитель "ТНС энерго НН" имеет право:
- беспрепятственного доступа к узлам учёта для контроля и снятия показаний расхода электрической энергии;
- применять меры по частичному и полному ограничению потребления электроэнергии;
- составлять акты:
- о введении ограничения (приостановлении) коммунальной услуги по электроснабжению;
- о возобновлении коммунальной услуги по электроснабжению;
- осуществления проверки введенного режима потребления;
- о самовольном подключении к электрическим сетям;
- о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта.
- о введении ограничения режима потребления электроэнергии;
- о возобновлении подачи электроэнергии.
- осуществления проверки введенного ограничения режима потребления электрической энергии;
- о необеспечении доступа, в случае, если для введения процедуры необходим доступ в жилое /нежилое помещение многоквартирного дома.
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