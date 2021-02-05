"ТНС энерго НН": выполняющие ограничение и возобновление энергоснабжения подрядчики должны иметь при себе документы Общество

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго НН": выполняющие ограничение и возобновление энергоснабжения подрядчики должны иметь при себе официальные документы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации компании, сотрудники подрядных организаций, официально представляющие гарантирующего поставщика при выполнении ограничения и восстановления энергоснабжения в многоквартирных и частных жилых домах, должны иметь при себе доверенность и копию договора, заключенного с "ТНС энерго НН".

Доверенность и копия договора с предъявлением удостоверения личности будут гарантировать, что сотрудник является представителем ПАО "ТНС энерго НН".

Кроме того, информацию о подрядчиках, представляющих "ТНС энерго НН", можно узнать по телефону контактного центра 8(831) 233-09-70 (с 9:00 до 19:00) и по телефонам отделений (рабочие дни с 8:00 до 17:00):

городское отделение (г. Нижний Новгород, г. Бор, г. Дзержинск, г. Володарск) 8(831)233-09-70

Арзамасское отделение 8(3147)2-97-34

Балахнинское отделение 8(83144)6-44-06; +79875410470

Кстовское отделение 8(83145)2-35-83

Выксунское отделение 8(83177) 6-28-00

Шахунское отделение 8(83152)2-14-71

Семеновское отделение 8(83162)5-62-85

Сергачское отделение 8(83124)3-09-86

Обращаем внимание, что представитель "ТНС энерго НН" имеет право:

беспрепятственного доступа к узлам учёта для контроля и снятия показаний расхода электрической энергии; применять меры по частичному и полному ограничению потребления электроэнергии; составлять акты: