ЛУКОЙЛ поздравил кстовские общественные организации с Днем защитника Отечества Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень 19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, вручил подарочные наборы общественным организациям Кстовского района.

Как сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", подарки к празднику от компании "ЛУКОЙЛ" получили КРО Союз ветеранов Афганистана, Общество инвалидов, УСЗН Кстовского района, Кстовская ЦРБ, Соседский центр и Союз пенсионеров Кстовского района.

Также Антон Гребень посетил главный кстовский мемориал - Вечный огонь, и возложил к нему цветы, выразив благодарность поколению Победителей за мирное небо и сохранение России.

"23 февраля является хорошей возможностью вспомнить наших соотечетственников, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, а потом внёсших весомый вклад в социально-экономическое развитие и становление страны. Нам всем нужно бережно хранить эту традицию почитания и уважения славного подвига наших дедов и прадедов и прививать подобное отношение подрастающему поколению", - сказал Антон Гребень.