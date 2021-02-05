Нижегородские градозащитники отстояли несколько расселенных исторических домов Общество

Нижегородские градозащитники отстояли несколько расселенных исторических домов Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородские градозащитники и эксперты составили список старых домов, которые не являются объектами культурного наследия, но их необходимо сохранить для исторического облика города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В заседании комиссии участвовали представители областного министерства градостроительной деятельности, управления госохраны ОКН, городских и областных органов власти.

Эксперты обсудили, какие дома, признанные аварийными и не являющиеся объектами культурного наследия, могут быть снесены, а какие необходимо сохранить.

Речь шла о 25 расселенных домах, расположенных в Нижегородском, Канавинском, Ленинском и Сормовском районах города.

«Сейчас Нижний Новгород – единственный в исторической России город, где при реализации федеральной программы ликвидации аварийного фонда начали учитывать историко-культурную ценность расселенных домов. Это произошло благодаря тому, что под руководством губернатора создана комиссия из экспертов, архитекторов, градозащитников, представителей правительства и администраций районов города", - сказала эксперт министерства культуры РФ, кандидат исторических наук, градозащитник Анна Давыдова.

Она пояснила, что на заседании комиссии решалась судьба как ценной исторической застройки в центре города, так и бараков.

"Если с последними все понятно, то с исторической застройкой на улице Грузинской есть сложности: уже существуют решения суда по поводу ее сноса. Несмотря на это, комиссия выработала консолидированное мнение не согласиться с ее будущим уничтожением, а найти пути спасения", - добавила Анна Давыдова.

"Такой открытый совместный формат работы очень продуктивен и направлен на сохранение историчности нашего Нижнего Новгорода», - отметила эксперт министерства культуры РФ.

По итогам обсуждения представители экспертного сообщества рекомендовали провести реконструкцию домов по следующим адресам:

ул. Большая Печерская, 54;

ул. Грузинская, 2, литера А;

ул. Грузинская,7, литера А;

ул. Грузинская, 9, литера А;

ул. Грузинская, 9В, литера В;

ул. Ильинская 95, литера А;

ул. Ильинская 97, литера А;

ул. Новая 22Б, литера В;

ул. Космонавта Комарова, 5, литера А.

Пути консервации нескольких объектов для последующей реконструкции планируется обсудить с надзорными органами, ранее предлагавшими снести объекты по итогам судебных решений.

Аварийные здания, не представляющие архитектурной и исторической ценности, попадающие в зоны градостроительного развития города, экспертное сообщество предложило ликвидировать по адресам:

ул. Большая Перекрестная, 32А, литера Б;

ул. Большие Овраги, 18, литера А;

ул. Грузинская,2Б, литера В;

ул. Новосолдатская 7, литера А;

ул. Новосолдатская 10А, литера Б;

ул. Ульянова 54А;

ул. Революционная 40, литера А;

ул. Профинтерна, 2В, литера А;

ул. Дружбы д.7, литера А;

ул. Профинтерна, 20, литера А;

ул. Новикова-Прибоя д.13,литера А;

ул. Ударная, 3, литера А;

ул. Лобачевского, 1, литера А;

ул. Новосоветская, 8, литера А;

ул. Беломорская, 2, литера А;

ул. Циолковского, 1, литера А.

Ценные декоративные элементы с домов №32А по ул.Большой Перекрестной, №18 по ул.Большие Овраги и №7 по ул.Новосолдатской эксперты предложили сохранить. Рекомендации экспертов будут учтены администрацией Нижнего Новгорода при принятии итогового решения.

Напомним, что в декабре 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству градостроительной деятельности и развития агломераций региона организовать работу специальной комиссии с участием экспертного сообщества. В случае принятия решения о сносе Глеб Никитин поручил при демонтаже деревянных домов обеспечить сохранение ценных декоративных элементов.