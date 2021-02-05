Рысь с котятами заметили в Керженском заповеднике (ФОТО) Общество

Фото: Керженский заповедник

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фотоловушки, установленные в Керженском заповеднике, зарегистрировали рысь с двумя котятами. Об этом рассказал научный сотрудник заповедника Андрей Волков.

Отмечается, что это котята-сеголетки, то есть молодняк текущего года.

Детали поведения зверей остались неясными для специалистов. Взрослая рысь прошла по лесной дороге в западном направлении, через 20 минут самка рыси возвратилась в восточном направлении в сопровождении двух котят.

(фото с сайта Керженского заповедника)

СПРАВКА:

В выводке рыси обычно бывает от одного до трех котят. Молодые рыси становятся половозрелыми в возрасте 20-21 месяцев.