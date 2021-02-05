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Общество

Рысь с котятами заметили в Керженском заповеднике (ФОТО)

20 февраля 2021 17:51  [121] Общество

Фото: Керженский заповедник

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фотоловушки, установленные в Керженском заповеднике, зарегистрировали рысь с двумя котятами. Об этом рассказал научный сотрудник заповедника Андрей Волков.

Отмечается, что это котята-сеголетки, то есть молодняк текущего года.

Детали поведения зверей остались неясными для специалистов. Взрослая рысь прошла по лесной дороге в западном направлении, через 20 минут самка рыси возвратилась в восточном направлении в сопровождении двух котят. 

(фото с сайта Керженского заповедника)

СПРАВКА:

В выводке рыси обычно бывает от одного до трех котят. Молодые рыси становятся половозрелыми в возрасте 20-21 месяцев. 

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Теги:
Животные Керженский заповедник
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