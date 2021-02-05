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Общество

"Возможности граждан напрямую влиять на расходы бюджета расширяются", - Александр Щелоков

21 февраля 2021 11:14  [96] Общество
Фото: Единая Россия

Фото: Единая Россия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

"Искренне рад, что с каждым годом расширяются возможности граждан напрямую влиять на расходы бюджета. Инициатива все больше на стороне жителей", - сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков, комментируя начало проекта "Вам решать!" в Нижегородской области.

"Отрадно, что поддержано наше предложение - увеличить в этом году количество проектов инициативного бюджетирования с 8 до 12. И расходы со стороны бюджетов также планируется увеличить - до 18 млн рублей. При этом впервые размер инициативного платежа, который может быть предложен гражданами самостоятельно, не ограничен какими-то рамками", - заявил Александр Щелоков.

"В 2020-м, в годовщину Великой Победы, благодаря предложениям жителей в Арзамасе получил современное прочтение парк Победы, обновились спортивные площадки у школ №№16 и 10. В этом году уже есть инициативы, связанные с продолжением курса на восстановление школьных стадионов и благоустройство городских территорий, с решением локальных задач. Хотелось бы, чтобы жители были активными участниками этого процесса. Прошу арзамасцев быть инициативными и использовать возможность голосования по проекту "Вам решать!" в пользу наиболее важных на их взгляд проектов!" - добавил Александр Щелоков.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, с 15 февраля по 15 марта жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона в рамках проекта "Вам решать!", который реализуется на базе программы поддержки местных инициатив (ППМИ).

Инициативные проекты разделены на 8 номинаций: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива" (для проектов, которые не попали в другие номинации, например, связанных с ремонтом библиотек или домов культуры). На эти цели в бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей.

Информация об участии в проекте доступна на сайте ВамРешать.рф.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.

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