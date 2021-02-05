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Лыжный марафон пройдет в Нижнем Новгороде 13 марта

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Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Лыжный марафон пройдет в Нижнем Новгороде 13 марта.

По информации пресс-службы нижегородского правительства, заявки на участие в марафоне можно подавать до 18:00 12 марта.

Регистрация производится на сайте www.nnski.ru.

Ожидается, что на марафон "Нижний 800" соберутся поклонники лыжного спорта со многих регионов России.

Общее число участников соревнований - до 500 человек.

Призовой фонд состязаний составит 250 тыс. рублей.

Предполагается, что нижегородский лыжный марафон будет проводиться ежегодно.

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Теги:
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