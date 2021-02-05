Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области
Лыжный марафон пройдет в Нижнем Новгороде 13 марта.
По информации пресс-службы нижегородского правительства, заявки на участие в марафоне можно подавать до 18:00 12 марта.
Регистрация производится на сайте www.nnski.ru.
Ожидается, что на марафон "Нижний 800" соберутся поклонники лыжного спорта со многих регионов России.
Общее число участников соревнований - до 500 человек.
Призовой фонд состязаний составит 250 тыс. рублей.
Предполагается, что нижегородский лыжный марафон будет проводиться ежегодно.
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