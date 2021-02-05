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Политика

Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Законодательного собрания Забайкальского края Игоря Лиханова

22 февраля 2021 12:11  [56] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Законодательного собрания Забайкальского края Игоря Лиханова.

Правительственная телеграмма направлена в Забайкальский край, сообщили в пресс-службе ЗС НО.

"От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Игоря Дмитриевича. Это был грамотный руководитель, высокий профессионал, неравнодушный человек, посвятивший себя и всю свою жизнь работе во благо людей. Он внес большой личный вклад в совершенствование законодательства, способствовал социально-экономическому развитию Забайкальского края и страны в целом. Светлая ему память! Скорбим вместе с вами!" - говорится в правительственной телеграмме.

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Теги:
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