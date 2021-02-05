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Общество

Ветеранов ВОВ поздравили с Днём защитника Отечества в Нижегородской области

23 февраля 2021 14:46  [99] Общество
фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днём защитника Отечества в Нижегородской области. Об этом сообщили организаторы акции — НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Накануне праздника активисты посетили более 400 ветеранов Великой Отечественной войны.

Непосредственно 23 февраля с поздравлениями пришли к Василию Кузнецову и Василию Ширяеву. Для них волонтёры исполнили под гитару "Катюшу" и "Смуглянку". Ветеранам подарили тёплые пледы, подарочные наборы, букеты цветов.

Также, ветеранам вручили "Письма Победы", которые были написаны в преддверии праздника учащимися образовательных заведений региона. Всего по Нижегородской области было написано свыше 1 тыс. Писем Победы.

"Мы очень благодарны Волонтерам Победы, что не забывают нас, оказывают внимание. Для нас это очень важно", - сказал Василий Кузнецов.

"День защитника Отечества - праздник, когда обязательно необходимо сказать "спасибо" ветеранам, настоящим героям. Они настоящий пример мужества и стойкости для нашего поколения. Мы от всей души благодарим их и желаем крепкого здоровья", - отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, что жители Нижегородской области могут присоединиться к онлайн-акциям, посвящённым Дню защитника Отечества, которые организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

"Скажи спасибо лично" предполагает публикацию архивных фото и видео со своими родными - защитниками Отечества: отцами, братьями, дедушками, бабушками. Пост сопровождается личной историей о родном человеке и призывом успеть сказать спасибо всем ветеранам, кто ещё жив, просто позвонить и поблагодарить за мужество. К посту необходимо добавить хэштеги #ЗащитимВетеранов, #УважениеКстаршим, #ВолонтерыПобеды, #Патриот52.

В рамках акции "Родные объятия" в социальных сетях публикуются видео и фото, на которых изображены объятия представителей нового поколения со своими старшими родственниками – защитниками Отечества. Публикацию необходимо сопроводить личными историями, словами благодарности и хештегами #ЗащитимВетеранов.

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Теги:
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