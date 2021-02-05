Как выбрать недвижимость за границей?

Инвестирование в приобретение зарубежной недвижимости становится всё более популярным для граждан, имеющих неплохой доход. Если вы думаете, в какой стране купить недвижимость, вам необходимо рассмотреть такие направления, как Болгария, Германия, Турция, Италия. Они являются наиболее популярными у россиян.

Выгодно ли приобретать недвижимость за рубежом?

Иностранную недвижимость россияне приобретают активно. Несколько лет назад позволить себе такую покупку могли лишь состоятельные люди. Но сегодня всё большее количество людей решают вкладывать свои деньги в недвижимость за границей. Прежде чем купить дом за рубежом, необходимо задаться вопросом о том, зачем вам это нужно. Например, если вы планируете сдавать квартиру туристам и получать от этого прибыль, вам стоит выбирать жилье в наиболее популярных районах, близко к береговой зоне и т.д. Если вы приобретаете жилье на постоянное место жительства, учитывайте собственные интересы.

Посетите агентство зарубежной недвижимости в Москве. Здесь вы сможете найти огромное количество различных вариантов. Выгода покупки недвижимости за рубежом зависит от экономики страны и ее законодательства. Очень важно учесть дополнительные затраты, которые будут связаны с владением недвижимостью, расходами на оформление сделки, прав собственности и т.д. Кроме налогов вам нужно будет платить за сервисные и коммунальные услуги. Обязательно проанализируйте доходность и рентабельность объекта, если вы приобретаете недвижимость с целью сдачи её в аренду.

Лидером по продаже недвижимости у россиян является Турция. Здесь люди приобретают недвижимость не только для сдачи в аренду, но и для собственного владения. Также довольно популярной страной является Таиланд. Иностранцы могут оформить здесь ипотечный кредит на продолжительный срок. В Таиланде есть отличные перспективы для инвестиций в аренду. Инвесторы могут сдавать в аренду жильё приезжим, а также сами проживать в квартире.

Кипр - это ещё одно популярное направление для покупки иностранной недвижимости. Черногория славится невысокой стоимостью жилья. Иностранцы могут приобрести здесь готовую площадь или небольшую квартиру-студию. Если вы решили приобрести иностранную недвижимость, обратитесь к специалистам, которые расскажут вам обо всех нюансах такой покупки. Вы сможете выбрать недвижимость, идеально подходящую под свои цели.

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