Как выбрать недвижимость за границей?

Инвестирование в приобретение зарубежной недвижимости становится всё более популярным для граждан, имеющих неплохой доход. Если вы думаете, в какой стране купить недвижимость, вам необходимо рассмотреть такие направления, как Болгария, Германия, Турция, Италия. Они являются наиболее популярными у россиян.
Иностранную недвижимость россияне приобретают активно. Несколько лет назад позволить себе такую покупку могли лишь состоятельные люди. Но сегодня всё большее количество людей решают вкладывать свои деньги в недвижимость за границей. Прежде чем купить дом за рубежом, необходимо задаться вопросом о том, зачем вам это нужно. Например, если вы планируете сдавать квартиру туристам и получать от этого прибыль, вам стоит выбирать жилье в наиболее популярных районах, близко к береговой зоне и т.д. Если вы приобретаете жилье на постоянное место жительства, учитывайте собственные интересы.
Посетите агентство зарубежной недвижимости в Москве. Здесь вы сможете найти огромное количество различных вариантов. Выгода покупки недвижимости за рубежом зависит от экономики страны и ее законодательства. Очень важно учесть дополнительные затраты, которые будут связаны с владением недвижимостью, расходами на оформление сделки, прав собственности и т.д. Кроме налогов вам нужно будет платить за сервисные и коммунальные услуги. Обязательно проанализируйте доходность и рентабельность объекта, если вы приобретаете недвижимость с целью сдачи её в аренду.
Лидером по продаже недвижимости у россиян является Турция. Здесь люди приобретают недвижимость не только для сдачи в аренду, но и для собственного владения. Также довольно популярной страной является Таиланд. Иностранцы могут оформить здесь ипотечный кредит на продолжительный срок. В Таиланде есть отличные перспективы для инвестиций в аренду. Инвесторы могут сдавать в аренду жильё приезжим, а также сами проживать в квартире.
Кипр - это ещё одно популярное направление для покупки иностранной недвижимости. Черногория славится невысокой стоимостью жилья. Иностранцы могут приобрести здесь готовую площадь или небольшую квартиру-студию. Если вы решили приобрести иностранную недвижимость, обратитесь к специалистам, которые расскажут вам обо всех нюансах такой покупки. Вы сможете выбрать недвижимость, идеально подходящую под свои цели.
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