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Покупка качественного электроскутера, моноколеса

24 февраля 2021 09:11  [37]

Когда требуется качественный электроскутер, купить его можно в каталоге компании "Территория Электротранспорта" по хорошей цене. Данный вид транспорта отличается экономичностью и легко развивает скорость 100 км/ч. Характеристики напрямую зависят от установленного мотора и комплектующих.

Особенности электроскутеров

В каталоге данного магазина предлагается большой выбор подобной техники в Санкт-Петербурге. Благодаря умному поиску, клиент легко найдет модель, которая наиболее подходит ему по функционалу. Магазин выполняет доставку на выгодных условиях в любой населенный пункт страны. Стоимость транспорта зависит от ряда переменных:

  • Ёмкости установленной АКБ,
  • Требуемых скоростных характеристик,
  • Габаритных размеров,
  • Грузоподъемности.

Простой и понятный интерфейс дает возможность легко сравнивать разные модификации электроскутеров, а, также, приобрести понравившийся вариант в несколько кликов.

Достоинства электроскутера

Данный вид транспорта отличается следующими преимуществами:

  • Комфортное передвижение по городу,
  • Защита водителя от грязи, пыли,
  • Отличная безопасность благодаря полнофункциональной светотехнике,
  • Перевозка различных грузов,
  • Небольшой расход электроэнергии аккумулятора,
  • Отсутствие вредных выбросов в окружающую среду,
  • Маневренность, динамичность в процессе езды.

Если выбрать электроскутер для поездок по городу или за город, то владелец экономит достаточно много средств на топливе. Чтобы зарядить транспорт, достаточно подключиться к стандартной розетке с напряжением 220 Вольт.

Купить моноколесо, электроскутер

Современное моноколесо является самобалансирующимся устройством, управление которым выполняется за счет наклонов тела водителя в нужную сторону. Наиболее традиционная модель производится в виде колеса с педалями для ног. Также, в каталоге имеются модели с рулевой стойкой, сиденьем.

Моноколеса очень схожи своими характеристиками с гироскутерами, однако, их поведение отличается при наборе скорости. Начиная от 15 км/ч, повышается устойчивость моноколеса, тогда как гироскутер лучше управляется при низких скоростях.

Чтобы купить нужное транспортное устройство, оставьте заявку на сайте. Клиенту позвонит менеджер для уточнения деталей. С ним можно оговорить любые профильные вопросы. На всю продукцию предоставляется фирменная гарантия, что говорит о ее качестве. Если клиент испытывает сложности с выбором конкретной модели, то квалифицированные специалисты помогут.

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