Коллажи в Crello - отличный инструмент для фотографов, дизайнеров, бизнесменов

Бесплатный редактор коллажей Crello поможет создать любой дизайн фотографий. Вы сможете скомбинировать несколько или одно фото с другими, как вам нравится, добавить дополнительные элементы, различные снимки, надписи, необычную графику. На портале crello.com/ru сделать коллаж становится как никогда просто.

Подробнее о бесплатном редакторе коллажей Crello

Создавать коллажи бесплатно на данном портале могут не только дизайнеры, фотографы, фрилансеры, но и даже те, кто хочет просто сделать свои снимки более яркими и показать их друзьям. Если вы хотите похвастаться своими фото, то это очень просто. Данная программа поможет вам создать интересные коллажи.

Как устроен сайт? Здесь есть множество шаблонов для фотографий. Вы можете выбрать любой дизайн и сделать коллаж, который хорошо будет смотреться в Инстаграме. Шаблоны можно создавать с нуля. Также на сайте есть такие разделы:

анимации;

загрузить;

редактировать;

изменить размер;

объекты.

Сотни готовых шаблонов на любой вкус помогут оживить ваш коллаж. Вы можете добавить в него фото цветов, растений, принты, надписи и многое другое. Остается только включить фантазию и у вас получится отличный коллаж!

Чтобы начать работать на сайте crello.com/ru, необходимо создать здесь учетную запись. Все изменения буду сохранены. Затем нужно выбрать шаблон или сделать коллаж с нуля. Огромный выбор различных элементов – фото, иллюстраций, графики и так далее – поможет вам при работе с коллажом.

Когда он будет готов, можно без проблем сохранить его на свой компьютер. Также можно им поделиться прямо из Crello.

Кому могут понадобиться коллажи

для продвижения бизнеса, коллаж помогает представить клиентам и партнерам свои продукты и услуги;

рекламы, известные бренды используют коллажи в рекламных целях;

инста-ленты;

для блога.

Вам не придется выбирать какое-то одно фото из нескольких. Вы можете разместить сразу две или три фотографии. Добавьте интересные элементы и детали к фото, и можно делиться вашим творением с миром! Собирайте лайки!

Подробнее о Crello

Команда Крелло состоит из дизайнеров и других специалистов из разных стран. Здесь есть дизайнеры и программисты из Украины, России, Беларуси, Кипра, Германии, США и других стран.

Компания образовалась в сентябре 2016 года и началась с небольшой команды разработчиков. Сегодня же у Крелло большой штат специалистов. Также сегодня есть приложение для Андроид. И у программы около 2 миллионов пользователей по всему миру.

Узнать больше, а также начать работать с коллажами можно на сайте.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.