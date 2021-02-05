Купить виниловый пол

Виниловый пол является современным высокотехнологичным материалом, который ценится за свои преимущества, благодаря чему, составляет конкуренцию иным напольным покрытиям. Такая отделка отличается значительной прочностью, сравнимой с камнем, кафелем. Несмотря на это, материал довольно гибкий, легко режется, просто монтируется. Важными плюсами являются гигиеничность, простота очистки, водонепроницаемость, устойчивость к химикатам и механическим нагрузкам. Не менее важным плюсом является доступная цена изделия. Заказать виниловый пол можно в каталоге магазина по ссылке http://dostroydom.by/ на выгодных условиях.
Особенности материала
Столь высокие характеристики достигаются благодаря особой слоистой структуре:
В процессе горячего прессования слоев получается однородный массив высокой прочности, пластичности. Благодаря отличной устойчивости к износу, первые признаки проявляются спустя аж 10 лет.
Благодаря сочетанию подложки из винила, многослойной структуры, данная отделка имеет достойный показатель шумопоглощения. В зависимости от типа помещения, где будет укладываться, подбирается уровень звукопоглощения.
Пол винилового типа производится трех видов:
Исходя из индивидуальных требований, выбирается наиболее подходящая форма выпуска.
Заказать виниловый пол
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