Купить виниловый пол

Виниловый пол является современным высокотехнологичным материалом, который ценится за свои преимущества, благодаря чему, составляет конкуренцию иным напольным покрытиям. Такая отделка отличается значительной прочностью, сравнимой с камнем, кафелем. Несмотря на это, материал довольно гибкий, легко режется, просто монтируется. Важными плюсами являются гигиеничность, простота очистки, водонепроницаемость, устойчивость к химикатам и механическим нагрузкам. Не менее важным плюсом является доступная цена изделия. Заказать виниловый пол можно в каталоге магазина по ссылке http://dostroydom.by/ на выгодных условиях.

Особенности материала

Столь высокие характеристики достигаются благодаря особой слоистой структуре:

Верхний отвечает за долговечность, сопротивление износу, представляет собой виниловую пленку высокой прочности.

Декоративный, создающий привлекательный внешний вид пола. Благодаря современным технологиям, получается наиболее точно передать текстуру поверхности разных материалов.

Средний, обеспечивающий прочность, жесткость и, конечно же, твердость, ровно, как и упругость. Слой представляет собой кварцевую крошку, обработанную методом прессования, в которую добавлены пластификаторы.

Основной, являющийся подложкой из винила, стабилизирующей покрытие. Благодаря слою, обеспечивается упругость, прочность.

В процессе горячего прессования слоев получается однородный массив высокой прочности, пластичности. Благодаря отличной устойчивости к износу, первые признаки проявляются спустя аж 10 лет.

Благодаря сочетанию подложки из винила, многослойной структуры, данная отделка имеет достойный показатель шумопоглощения. В зависимости от типа помещения, где будет укладываться, подбирается уровень звукопоглощения.

Пол винилового типа производится трех видов:

Плитка,

Рулон,

Ламинированный модуль.

Исходя из индивидуальных требований, выбирается наиболее подходящая форма выпуска.

Заказать виниловый пол

Чтобы оформить заказ в рекомендуемом магазине, достаточно добавить интересующий материал в корзину и заполнить форму. С клиентом свяжется менеджер фирмы, который оговорит детали заказа. Если покупатель испытывает сложности с выбором конкретной модели, квалифицированные сотрудники помогут определиться.

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