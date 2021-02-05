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Купить виниловый пол

24 февраля 2021 12:15  [68]

Виниловый пол является современным высокотехнологичным материалом, который ценится за свои преимущества, благодаря чему, составляет конкуренцию иным напольным покрытиям. Такая отделка отличается значительной прочностью, сравнимой с камнем, кафелем. Несмотря на это, материал довольно гибкий, легко режется, просто монтируется. Важными плюсами являются гигиеничность, простота очистки, водонепроницаемость, устойчивость к химикатам и механическим нагрузкам. Не менее важным плюсом является доступная цена изделия. Заказать виниловый пол можно в каталоге магазина по ссылке http://dostroydom.by/ на выгодных условиях.

Особенности материала

Столь высокие характеристики достигаются благодаря особой слоистой структуре:

  • Верхний отвечает за долговечность, сопротивление износу, представляет собой виниловую пленку высокой прочности.
  • Декоративный, создающий привлекательный внешний вид пола. Благодаря современным технологиям, получается наиболее точно передать текстуру поверхности разных материалов.
  • Средний, обеспечивающий прочность, жесткость и, конечно же, твердость, ровно, как и упругость. Слой представляет собой кварцевую крошку, обработанную методом прессования, в которую добавлены пластификаторы.
  • Основной, являющийся подложкой из винила, стабилизирующей покрытие. Благодаря слою, обеспечивается упругость, прочность.

В процессе горячего прессования слоев получается однородный массив высокой прочности, пластичности. Благодаря отличной устойчивости к износу, первые признаки проявляются спустя аж 10 лет.

Благодаря сочетанию подложки из винила, многослойной структуры, данная отделка имеет достойный показатель шумопоглощения. В зависимости от типа помещения, где будет укладываться, подбирается уровень звукопоглощения.

Пол винилового типа производится трех видов:

  • Плитка,
  • Рулон,
  • Ламинированный модуль.

Исходя из индивидуальных требований, выбирается наиболее подходящая форма выпуска.

Заказать виниловый пол

Чтобы оформить заказ в рекомендуемом магазине, достаточно добавить интересующий материал в корзину и заполнить форму. С клиентом свяжется менеджер фирмы, который оговорит детали заказа. Если покупатель испытывает сложности с выбором конкретной модели, квалифицированные сотрудники помогут определиться.

Фирма предоставляет гарантию на все изделия. Клиент может заказать доставку на выгодных условиях. Магазин сотрудничает с лучшими перевозчиками, потому, заказ доставляется в целости без задержек. Звоните в офис сейчас, консультируйтесь, оформляйте заказ.

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