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Метизы и крепежи в Нижнем Новгороде

24 февраля 2021 15:19  [78]

Метизы и крепежи - это изделия, которые широко применяются в промышленности и производстве. Они представляют собой изделия, предназначенные для выполнения крепежных работ. Метизы бывают общего и промышленного назначения. Первые применяются в основном в быту. Вторые используются для сборки различных конструкций. Они производятся из специальных сортов стали. Разница между метизами заключается в размерах изделий, в процентном содержании добавок в стали и характеристиках.

Заказать крепеж оптом в Нижнем Новгороде можно по доступным ценам. Она реализует метизную и крепежную продукцию в различных регионах России. Здесь предлагается широкий ассортимент изделий Fiхer, которые славятся своим качеством. Вы можете купить оптом любой объем. Покупателям предлагается огромный выбор метизов и крепежей для металлических изделий, систем кондиционирования и вентиляции, кабельных сетей. Также вы можете купить расходный и вспомогательный материал для выполнения монтажных и строительных работ.

Все изделия предлагаются от производителя и отвечают ГОСТу. Они могут использоваться как в промышленности, так и в быту. Вы можете приобрести болты, гайки, дюбели, саморезы, анкера, специальный крепеж и многое другое в городе Нижний Новгород. Специалисты помогут вам разобраться с номенклатурой крепежных изделий. Выбор здесь достаточно большой. Продажа осуществляется по выгодным ценам. Доставка выполняется в любые регионы.

В ассортимент входят следующие виды крепежей:

  1. Сантехнические. Эти крепежи предназначены для установки умывальников и раковин, унитазов, писсуаров. Они изготавливаются из специальной стали, имеющей защиту от коррозии.
  2. Строительные. Это саморезы, которые используются при выполнении отделочных и строительных работ.
  3. Железнодорожные. Они предназначены для установки ж/д путей.
  4. Мебельные. Такие метизы используются для изготовления мебели.
  5. Грузовые. Они предназначены для установки и демонтажа различного оборудования.
  6. Анкерные. Используются при проведении ремонта и строительных работ.
  7. Электромонтажные. Приспособлены для монтажа электрических и других систем.

Также существует метизы специального назначения. К ним относятся крепежи, предназначенные для скрепления изоляции, проволоки и решение многих других задач. Существуют машиностроительные автомобильные метизы, используемые в узких областях деятельности.

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