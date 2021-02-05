Глеб Никитин поздравил сотрудников Торгпредства России в Италии со 100-летием ведомства Экономика

Фото: пресс-служба правительства региона

Глеб Никитин поздравил сотрудников Торгового представительства России в Италии со 100-летием ведомства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравительный адрес руководителю Торгпредства Игорю Караваеву по случаю юбилея ведомства.

В своем обращении губернатор отметил надежность торгово-экономических связей, сложившихся между Нижегородской областью и Италией. Он подчеркнул, что в 2020 году страна заняла 9-е место в рейтинге 140 внешнеторговых партнеров региона, а двусторонний товарооборот превысил $310 млн.

"Деятельность Торгового представительства помогает налаживать прямые контакты между нижегородскими и итальянскими компаниями в сфере экспортно-импортных операций. На сегодняшний день торговое сотрудничество с итальянскими компаниями осуществляет более 300 нижегородских предприятий. Более того, в регионе действует целый ряд компаний с участием итальянского капитала, относящихся к машиностроительной, химической, легкой и деревообрабатывающей промышленности", – сказал Глеб Никитин.

Как уточнил глава региона, одним из флагманов двустороннего сотрудничества является завод по производству металлургического оборудования "Даниели Волга", создание которого получило статус приоритетного инвестиционного проекта.

Глеб Никитин выразил уверенность в том, что совместные с Торгпредством усилия будут способствовать установлению новых взаимовыгодных связей между бизнес-сообществами региона и Италии.

"В честь 100-летия миссии Торгового представительства России в Италии примите искренние пожелания дальнейшей плодотворной работы и творческих сил для осуществления самых амбициозных планов", – заключил губернатор.

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По итогам 2020 года товарооборот Нижегородской области с Италией составил $313,4 млн, экспорт составил $26,2 млн, импорт – $287,2 млн. Доля Италии в совокупном товарообороте региона со странами зарубежья достигла 4%.

С 1993 года действует Соглашение о партнерстве Нижегородской области с областью Ломбардия, являющейся одним из главных экономических центров не только Италии, но и всей Европы.