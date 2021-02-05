Левый поворот на Москву с трассы М-7 "Волга" закрыли в Дзержинске Общество

Фото: ФКУ Упрдор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Новая схема движения введена на 386 км трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Теперь, когда левый поворот закрыт, выезд на трассу М-7 от Дзержинска по Северному шоссе будет возможен только через правый съезд в сторону Нижнего Новгорода.

Разворот организован через одноуровневую развязку на 388 км. При движении по М-7 "Волга" со стороны Нижнего Новгорода разрешен левый поворот на Северное шоссе под разрешающий сигнал светофора.

Организаторы новой схемы движения сообщают, что теперь увеличена пропускная способность перекрестка.

В ФКУ рассказали, что благодаря новой схеме движение по основному ходу М-7 "Волга" в сторону Москвы идет без остановок. Фаза работы разрешающего сигнала светофора для проезда перекрестка при движении по трассе в сторону Нижнего Новгорода с 16:00 до 19:00 составит 120 секунд. В остальные часы – 115 секунд.

Также увеличено время работы фазы светофора, разрешающей левый поворот с М-7 в сторону Северного шоссе (на Дзержинск). С 16:00 до 19:00 её протяженность будет составлять 35 секунд. В остальные часы – 30 секунд.