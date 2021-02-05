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Происшествия

Собака, напав на мальчика на улице Сормова, искусала лицо ребенка

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Несовершеннолетний мальчик попал в больницу после того, как на него на улице Ясной Сормовского района Нижнего Новгорода напала собака. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Происшествие случилось днем 15 февраля, когда 11-летний школьник возвращался домой. В прокуратуре пояснили, что после нападения собаки мальчика доставили в больницу с травмами лица.

Узнав об этом, прокуратура Сормовского района организовала проверку произошедшего. В частности, сотрудникам ведомства предстоит выяснить, насколько районная администрация исполняла федеральное законодательство, если последствия привели к нападению животного на ребенка.

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Теги:
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