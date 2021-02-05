Депутаты ЗС НО предлагают принять на федеральном уровне программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают принять на федеральном уровне программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского парламента.
Согласно информации, 25 февраля на заседании депутаты приняли проект обращения к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о необходимости скорейшего принятия государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в регионе - 2 млн. 978 тыс. га, неиспользуемая пашня составляет 531 тыс. га. А всего по России площадь неиспользуемых сельскохозяйственных земель составляет свыше 40 млн га.
По словам председателя комитета по агропромышленному комплексу Игоря Тюрина, такая мера позволит ввести в оборот земли сельхозназначения, которые сейчас зарастают бурьяном.
"Необходимо активизировать работу по возврату тех земель, которые еще можно вернуть. Этот вопрос актуален для всех регионов России", - заключил он.
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