Депутаты ЗС НО предлагают принять на федеральном уровне программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предлагают принять на федеральном уровне программу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

Согласно информации, 25 февраля на заседании депутаты приняли проект обращения к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву о необходимости скорейшего принятия государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения в регионе - 2 млн. 978 тыс. га, неиспользуемая пашня составляет 531 тыс. га. А всего по России площадь неиспользуемых сельскохозяйственных земель составляет свыше 40 млн га.

По словам председателя комитета по агропромышленному комплексу Игоря Тюрина, такая мера позволит ввести в оборот земли сельхозназначения, которые сейчас зарастают бурьяном.

"Необходимо активизировать работу по возврату тех земель, которые еще можно вернуть. Этот вопрос актуален для всех регионов России", - заключил он.