Расходы бюджета Нижегородской области увеличены более чем на 5 млрд рублей Экономика

здание Законодательного собрания региона Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Расходы бюджета Нижегородской области увеличены более чем на 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Согласно информации, 25 февраля депутаты приняли в двух чтениях проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В соответствии с законопроектом, на 339 млн рублей будут увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета.

"Средства выделяются на внедрение интеллектуальных транспортных систем в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и компенсации мукомольным и хлебопекарным предприятиям для стабилизации цен. Дополнительные средства выделяются на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся дома", – отметил губернатор региона Глеб Никитин.

В соответствии с законопроектом, в 2021 году будут увеличены расходы областного бюджета.

В частности, на 1 млрд 579 млн рублей будет увеличен региональный дорожный фонд за счет остатков 2020 года. На лекарственное обеспечение региональных льготников будет направлено 665 млн рублей. 250 млн рублей будет выделено на ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Существенные средства будут заложены в областном бюджете на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Дополнительное финансирование будет заложено на ремонт фасадов многоквартирных домов, домов, являющихся объектами культурного наследия, цветочное оформление.

Также планируется провести комплексное благоустройство и озеленение Центральной площади между корпусами №1 и №2 Нижегородского кремля, капитальный ремонт площади мемориала "Вечный огонь" и прилегающих к ней территорий. Планируется провести ремонт фасадов Главного дома Усадьбы С.М. Рукавишникова. Будут отремонтированы помещения в Нижегородском государственном художественном музее, центре культуры "Рекорд".

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета на 2021 год составят: