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Общество

Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает вопрос установки ИТП в домах, где течет "ржавая" вода

25 февраля 2021 13:49  [63] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Сергей Гордлеев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает вопрос установки в текущем году индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в 15 домах, жители которых жалуются на качество водопроводной воды. Об этом рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации Денис Скалкин в рамках "Марафона ЖКХ" НОИЦ 25 февраля 2021 года.

Он пояснил, что в Нижнем Новгороде с такой проблемой регулярно сталкиваются жители 234 домов в Канавинском, Московском и Приокском районах. Эти здания были построены в 60-80 годы и подразумевают открытый водоразбор, т.е. горячая вода в квартиры поступает непосредственно из трубопроводов теплоснабжения.

"В пиковые морозные периоды температура горячей воды может быть выше 100, жители могут даже об нее обжечься. При этом страдает и качество воды. Сейчас у нас есть четкое понимание, что делать - нужно устанавливать индивидуальные тепловые пункты", - пояснил Денис Скалкин.

Глава департамента добавил, что установка индивидуальных тепловых пунктов принесет определенные затраты собственникам. При этом, в последствии, люди будут платить столько-же.

"Вместо того, чтобы платить за горячее водоснабжение, жители будут оплачивать увеличенный объем холодного водоснабжения и электроснабжение, необходимое для данного оборудования. С учетом стоимости горячей воды, это не существенно", - сказал он.

По словам Дениса Скалкина, стоимость одного индивидуального теплового пункта составляет 1,2 млн рублей. Всего для решения проблемы необходимо 637 млн рублей. Финансирование в настоящее время не подтверждено.

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Теги:
ЖКХ Канавинский район Московский район
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