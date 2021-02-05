Нижегородцы стали реже болеть пневмонией Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Количество регистрируемых среднетяжелых и тяжелых форм пневмонии в Нижегородской области в настоящее время стало в 4 раза меньше, чем в конце 2020 года. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

С начала 2021 года в Нижегородском областном клиническом диагностическом центре КТ-обследование легких для подтверждения пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, прошли более 5 тысяч человек.

По словам главного врача центра, доктор медицинских наук Юрия Тарасова, сейчас среднетяжелая и тяжелая форма пневмонии подтверждается лишь у 8% исследуемых, тогда как в ноябре 2020 года таких случаев было 31,3%.

"Снижается и число госпитализированных пациентов, то есть нижегородцы теперь чаще болеют коронавирусом в лёгком форме, на дому. Сейчас в 25% случаев КТ-картина показывает отсутствие пневмонии, в то время как минувшей осенью таких случаев было лишь 14%", - добавил главный врач областного диагностического центра.

При этом неизменным остается число повторных КТ-исследований - около 10%.

"С помощью компьютерной томографии мы не только диагностируем пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, но и контролируем ход лечения и реабилитации человека. На повторных КТ-исследованиях часто наблюдается картина постковидных изменений легких, но со времени патологические очаги воспаления сходят на нет", - рассказал Юрий Тарасов.