Виртуальный концертный зал на 350 мест откроется в Сарове Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Виртуальный концертный зал на 350 мест откроется в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, из федбюджета на эти цели выделено 5,7 млн рублей. Эти средства направят на покупку нового современного музыкального и проекционного оборудования

В новом зале жители увидят онлайн-трансляции выступлений отечественных и мировых звезд классической музыки. Кроме этого, в зале будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.

"Благодаря национальному проекту культура становится доступной для людей всех возрастов во всех уголках региона. Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин", – отметил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя открытие зала.

Ранее сообщалось, что с 2019 года на средства из федерального бюджета в Нижегородской области были созданы пять виртуальных концертных залов - в Чкаловске, Шахунье, Заволжье, Первомайске и Выксе.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".