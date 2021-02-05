Нижегородская область заняла третье место по объему экспорта IT-услуг

Нижегородская область по итогам 2020 года вышла на третье место по объему экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Это отличный показатель, впереди только Москва и Санкт-Петербург. В целом в Нижегородской области IT-индустрия развивается хорошими темпами. Несмотря на пандемию, количество IT-компаний в регионе выросло за год на 25%, до почти 1,5 тысячи", - рассказал Глеб Никитин.
По данным Росстата, экспорт телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг за январь-сентябрь 2020 года в Нижегородской области составил $115,92 млн, почти на 25% больше, чем в 2018 году.
"Со своей стороны мы уделяем большое внимание созданию комфортных условий для развития высокотехнологичного бизнеса. Так, с 1 июля 2021 года по 1 июля 2031 года на территории региона для предпринимателей IT-отрасли будут действовать налоговые преференции. Это беспрецедентный срок предоставления льготы. Подобной практики нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в других регионах Приволжского федерального округа", – добавил губернатор Нижегородской области.
"По подсчетам, за 2020 год в регионе работает более 33,2 тысячи IT-специалистов. Это на 13,5% больше, чем в 2019 году. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в IT-сфере – одна из приоритетных задач для нас в рамках национального проекта "Цифровая экономика", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Напомним, в декабре 2020 года при поддержке правительства региона был принят закон, который устанавливает пониженную ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН): в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Льгота предоставляется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Нижегородской области, основным видом экономической деятельности которых является разработка компьютерного программного обеспечения и оказание консультационных услуг в данной области (ОКВЭД 62).
В 2021 году Ассоциация "Международный кластер ИТ Нижегородской области" (бизнес-ассоциация, объединяющая малые, средние и крупные ИТ-компании региона) предложила поправки в закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". Предлагалось изменить условие предоставления льготы в части минимального дохода налогоплательщика от осуществления деятельности - с 90% до 70%. Кроме того, размер средней заработной платы предлагается изменить, установив в законе минимальный порог, при достижении которого будет предоставляться налоговая льгота, – 55 тысяч рублей. На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 25 февраля депутаты приняли соответствующие изменения в закон в двух чтениях.
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