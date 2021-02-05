Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
25 февраля 2021 16:44  [68] Нижегородская область заняла третье место по объему экспорта IT-услуг
25 февраля 2021 16:26  [59] Банк "Открытие" в 2020 году увеличил чистую прибыль и объем кредитования
25 февраля 2021 13:43  [169] Чистая прибыль группы "Открытие" за 2020 год превысит 43 млрд рублей
25 февраля 2021 12:46  [139] "Ростелеком" представляет новую версию тарифа "Трансформер"
25 февраля 2021 10:45  [224] Нижегородские предприниматели могут получить льготные займы до 5 млн рублей в 2021 году
24 февраля 2021 12:30  [226] Нижегородский водоканал сократил время устранения аварий в сильные морозы
24 февраля 2021 12:22  [217] "Ростелеком" ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0
24 февраля 2021 12:18  [211] Банк "Открытие" предоставил мезонинное финансирование компании Whoosh
24 февраля 2021 11:56  [248] Конкурс "Экспортер года" пройдет среди нижегородских компаний
20 февраля 2021 16:50  [434] Бани Нижнего Новгорода могут рассчитывать на COVID-субсидии
Бизнес

Нижегородская область заняла третье место по объему экспорта IT-услуг

25 февраля 2021 16:44  [68] Бизнес

Нижегородская область по итогам 2020 года вышла на третье место по объему экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Это отличный показатель, впереди только Москва и Санкт-Петербург. В целом в Нижегородской области IT-индустрия развивается хорошими темпами. Несмотря на пандемию, количество IT-компаний в регионе выросло за год на 25%, до почти 1,5 тысячи", - рассказал Глеб Никитин.

По данным Росстата, экспорт телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг за январь-сентябрь 2020 года в Нижегородской области составил $115,92 млн, почти на 25% больше, чем в 2018 году.

"Со своей стороны мы уделяем большое внимание созданию комфортных условий для развития высокотехнологичного бизнеса. Так, с 1 июля 2021 года по 1 июля 2031 года на территории региона для предпринимателей IT-отрасли будут действовать налоговые преференции. Это беспрецедентный срок предоставления льготы. Подобной практики нет ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в других регионах Приволжского федерального округа", – добавил губернатор Нижегородской области.

"По подсчетам, за 2020 год в регионе работает более 33,2 тысячи IT-специалистов. Это на 13,5% больше, чем в 2019 году. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров в IT-сфере – одна из приоритетных задач для нас в рамках национального проекта "Цифровая экономика", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Напомним, в декабре 2020 года при поддержке правительства региона был принят закон, который устанавливает пониженную ставку по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН): в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Льгота предоставляется для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Нижегородской области, основным видом экономической деятельности которых является разработка компьютерного программного обеспечения и оказание консультационных услуг в данной области (ОКВЭД 62).

В 2021 году Ассоциация "Международный кластер ИТ Нижегородской области" (бизнес-ассоциация, объединяющая малые, средние и крупные ИТ-компании региона) предложила поправки в закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". Предлагалось изменить условие предоставления льготы в части минимального дохода налогоплательщика от осуществления деятельности - с 90% до 70%. Кроме того, размер средней заработной платы предлагается изменить, установив в законе минимальный порог, при достижении которого будет предоставляться налоговая льгота, – 55 тысяч рублей. На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 25 февраля депутаты приняли соответствующие изменения в закон в двух чтениях.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии Экспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph