Автомобиль нижегородки расстреляли на придомовой парковке Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автомобиль жительницы Нижнего Новгорода расстреляли на придомовой парковке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось у дома на улице Холмистая 24 февраля 2021 года.

"Предположительно повреждения нанесены производством выстрелов. Проверочные мероприятия по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжаются", - рассказали в ведомстве.

По информации, размещенной в группе в соцсети ВКонтакте, это сделал сосед пострадавшей. Ему не хватило места на парковке, он ушел домой и вернулся с ружьем. Автомобиль получил существенные повреждения.

(видео из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний)