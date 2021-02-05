Автомобиль нижегородки расстреляли на придомовой парковке

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Автомобиль жительницы Нижнего Новгорода расстреляли на придомовой парковке. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Происшествие случилось у дома на улице Холмистая 24 февраля 2021 года.
"Предположительно повреждения нанесены производством выстрелов. Проверочные мероприятия по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжаются", - рассказали в ведомстве.
По информации, размещенной в группе в соцсети ВКонтакте, это сделал сосед пострадавшей. Ему не хватило места на парковке, он ушел домой и вернулся с ружьем. Автомобиль получил существенные повреждения.
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