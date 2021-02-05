Суши-бар обрушился на Мещерском бульваре из-за взрыва газа в жилом доме

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Суши-бар обрушился на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о хлопке на цокольном этаже 12-этажного дома поступило в ведомство в 9:13 26 февраля. На место происшествия выехала оперативная группа.
Позднее стало известно, что ЧП произошло в пристрое к зданию.
Как сообщают местные жители, в доме № 3/2 ранее находился суши-бар.
Согласно информации в соцсетях, в многоэтажке выбило окна, а также были повреждены припаркованные рядом с домом автомобили.
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