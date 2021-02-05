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Происшествия

Суши-бар обрушился на Мещерском бульваре из-за взрыва газа в жилом доме

26 февраля 2021 09:50  [1067] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суши-бар обрушился на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о хлопке на цокольном этаже 12-этажного дома поступило в ведомство в 9:13 26 февраля. На место происшествия выехала оперативная группа.

Позднее стало известно, что ЧП произошло в пристрое к зданию.

Как сообщают местные жители, в доме № 3/2 ранее находился суши-бар.

Согласно информации в соцсетях, в многоэтажке выбило окна, а также были повреждены припаркованные рядом с домом автомобили.

(видео предоставлено ГУ МЧС России по Нижегородской области)
 

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Теги:
Взрыв газа Канавинский район МЧС
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