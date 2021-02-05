Четыре самых странных в мире строительных материала

Нельзя принижать ценность таких строительных элементов, как бетон, стекло и сталь, но даже в такой, казалось бы, стандартизированной отрасли, как строительная, есть место творчеству. Рассмотрим дома и отели, построенные из нетрадиционных материалов.

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Соль

В Боливии, на краю самой большой в мире соляной пустыни, расположился отель Palacio de Sal Resort. Это была бы, пожалуй, совершенно стандартная гостиница, если бы не одна примечательная деталь: здание полностью выстроено из спрессованных блоков соли. На проект ушло больше 10 тысяч тонн такого нетрадиционного строительного материала. В отеле 16 номеров со стульями, столами и кроватями из соли. Конечно, здание страдает во время сезона дождей, но неожиданной причиной частых реконструкций стало любопытство туристов. Дело в том, что гости пытаются попробовать мебель и стены на вкус, чтобы убедиться, что это действительно соль. Из-за этого в правилах проживания прописали новое правило - облизывать стены нельзя.

Пивные бутылки

Храмовый комплекс из 20 зданий в Таиланде создан из более чем 1,5 миллиона бутылок пива Heineken и Chang. Храм принимает пожертвования в виде бутылок, и люди активно делают такие благотворительные взносы. Возможно, это единственный в мире храм, который пахнет как пивоварня.

"Лего"

Британский телеведущий Джеймс Мэй построил двухэтажный дом из 3,3 миллиона кирпичиков "Лего". К созданию проекта приложили усилия архитекторы, дизайнеры, инженеры. Сначала строители планировали обойтись вообще без клея, но кубики не держались, мебель разваливалась. Тогда, чтобы добиться максимальной прочности, было решено склеить кирпичи из "Лего" - этим занимались волонтеры. Дом оказался вполне пригодным для жизни, Мэй переночевал здесь и остался очень доволен. Но из-за проблем с разрешением на строительство здание пришлось снести.

Кукурузные початки

В Китае есть деревушка Эрхе, главная достопримечательность которой - дом из кукурузных початков. Автор идеи - фермер Лю Хунцай, которому удалось привлечь к реализации проекта еще 14 односельчан. На возведение одного дома площадью 48 м2, колодца и забора у изобретальных и трудолюбивых китайцев ушло не меньше 20 тысяч початков. Лю Хунцай планирует превратить строение в приют для бездомных животных.

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