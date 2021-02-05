Немецкая овчарка: внешность, характер, дрессировка

Немецкая овчарка является одной из самых популярных собак. Её очень любят кинологи, ведь это животное не только красивое, но ещё очень умное. Немецкие овчарки универсальные собаки, они могут быть как служебными псами, так и другом семьи. Они очень преданны, беспрекословно слушаются своего владельца. Такие собаки могут проживать как на улице, так и в доме.

Немецкие овчарки идеально подходят для детей. Они очень дружелюбные. Такие собаки способны охранять имущество, участвовать в операциях по спасению людей.

Внешность

Немецкая овчарка отличается крепким телосложением. У нее очень развиты челюсти, уши имеют треугольную форму. Передние лапы мускулистые, а задние - отставлены назад. Шесть может быть разной длины. Она может быть как короткая, так и длинная. Узнать больше о породе немецкая овчарка вы можете здесь кутята.рф.

Характер

Даная порода отличается стабильной и уравновешенной психикой. Она очень внимательная, преданная. Немецкая овчарка склонна к послушанию. Особенности темперамента позволяют ей оперативно реагировать на различные раздражители. Такие собаки очень верные и умные. Владельцы отзываются о них очень хорошо.

За счет высокого интеллекта немецкие овчарки начинают понимать команды с самого раннего возраста. Они знают пределы участка, который охраняют. Немецкие овчарки являются отличными охранниками. Они могут хорошо постоять за своего владельца. К незнакомцем собаки относятся настороженно. Благодаря природному инстинкту такие собаки не проявляют агрессии без повода. Однако если на хозяина кто-то нападет, овчарка будет готова защитить своего владельца до конца.

Собаки прекрасно относятся к детям, в том числе к самым маленьким.

Воспитание и дрессировка

Дрессировать такую собаку можно с раннего возраста. При этом хозяину важно показывать свой авторитет. Нельзя забывать о том, что стать служебной может не любая овчарка. При содержании дома желательно ограничивать свободу питомца. Он должен понимать, что разрешено делать, а что нет. Например, можно установить запрет на попрошайничество и порчу мебели. Опытные кинологи не советуют слишком часто гладить собаку и приучать ее к нежности. Ведь когда собака вырастет и нежность станет вам обременительной, отучить животное от нее будет очень сложно. Однако если вам нравится ласкать своего питомца, то вы можете его гладить столько, сколько вам угодно.

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