Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2021 16:04  [57] "Иван Петрович Скляров был выдающейся личностью, понимал, чем живут простые люди", - Евгений Люлин
26 февраля 2021 16:00  [56] Редкий кенгуренок Хагена родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
26 февраля 2021 15:33  [106] Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде в ближайшие часы
26 февраля 2021 15:31  [113] "Вывоз снега в Нижнем Новгороде идет круглосуточно с дополнительной техникой", - мэрия
26 февраля 2021 14:42  [151] Переход к станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде перекрыт из-за взрыва газа на Мещерском бульваре
26 февраля 2021 14:27  [160] "Мегафон" хочет создать в Нижнем Новгороде перехватывающие парковки
26 февраля 2021 14:26  [245] Власти Нижнего Новгорода ввели режим ЧС из-за взрыва на Мещерском бульваре
26 февраля 2021 13:55  [143] Улицу Болотникова перекроют на месяц для движения транспорта
26 февраля 2021 13:37  [141] Резидентское разрешение на платную парковку также смогут оформить работающие рядом нижегородцы
26 февраля 2021 13:28  [205] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 18 районах Нижегородской области
Общество

Редкий кенгуренок Хагена родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

26 февраля 2021 16:00  [56] Общество
кенгуренок Хагена

кенгуренок Хагена

Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Редкий кенгуренок Хагена родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Согласно информации, малыш появился на свет еще 4 месяца назад, но мордочку стал показывать только сейчас.

По словам гендиректора зоопарка Владимира Герасичкина, определить точную дату рождения малышей у кенгуру Хагена невозможно, так как детеныш появляется на свет размером не более 2 см, после чего переползает в мамину сумку и уже там растет и развивается.

В зоопарке также отметили, что детеныш кенгуру сейчас активно изучает взрослую пищу, но пока ест только мамино молоко. Взрослую пищу он начнет пробовать в 6-8 месяцев, когда начнет покидать мамину сумку.

СПРАВКА:
Кенгуру Хагена — вид сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых.
Длина тела достигает от 42 до 60 см, длина хвоста от 31,5 до 38 см, масса от 5 до 6 кг. Мех короткий и тонкий, его окраска варьируется от светло-коричневого до темного черно-коричневого цвета, иногда серого цвета на спине и беловатого цвета на брюхе.

Кенгуру Хагена обитает в первичных и вторичных тропических равнинных тропических лесах, а также встречается в антропогенных биотопах, например, в заброшенных садах. Животное активно в сумерки и отчасти днем.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph