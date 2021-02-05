Редкий кенгуренок Хагена родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Общество

кенгуренок Хагена Фото: пресс-служба зоопарка

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Редкий кенгуренок Хагена родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Согласно информации, малыш появился на свет еще 4 месяца назад, но мордочку стал показывать только сейчас.

По словам гендиректора зоопарка Владимира Герасичкина, определить точную дату рождения малышей у кенгуру Хагена невозможно, так как детеныш появляется на свет размером не более 2 см, после чего переползает в мамину сумку и уже там растет и развивается.

В зоопарке также отметили, что детеныш кенгуру сейчас активно изучает взрослую пищу, но пока ест только мамино молоко. Взрослую пищу он начнет пробовать в 6-8 месяцев, когда начнет покидать мамину сумку.

СПРАВКА:

Кенгуру Хагена — вид сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых.

Длина тела достигает от 42 до 60 см, длина хвоста от 31,5 до 38 см, масса от 5 до 6 кг. Мех короткий и тонкий, его окраска варьируется от светло-коричневого до темного черно-коричневого цвета, иногда серого цвета на спине и беловатого цвета на брюхе.

Кенгуру Хагена обитает в первичных и вторичных тропических равнинных тропических лесах, а также встречается в антропогенных биотопах, например, в заброшенных садах. Животное активно в сумерки и отчасти днем.