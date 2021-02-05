"Кубок вызова воздухоплавателей SharNN" стартует в Нижнем Новгороде 1 марта Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Кубок вызова воздухоплавателей SharNN-2021" стартует в Нижнем Новгороде 1 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь Приволжской фиесты Катерина Золина.

Это уже четвертое состязание воздухоплавателей. В 2018 году аэростаты пролетели более 330 километров за 10 часов и приземлились недалеко от Ульяновска. В 2019 году - 400 километров, посадка была произведена в Кировской области. В 2020 году некоторые из пилотов приблизились к отметке в 500 километров, долетев практически до Самары.

"На этот раз нижегородский воздухоплаватель, руководитель НРОО "Федерация воздухоплавательного спорта" Георгий Зименко предлагает пилотам аэростатов взять новый рубеж – совершить полет на дальность более 550 км за световой день. Вызов уже приняли 10 отважных пилотов России!", - рассказала Катерина Золина

В мероприятии примут участия воздухоплаватели из разных городов России: Денис Володин (Павловский Посад), Сергей Аксенов (Самара), Андрей Ермолаев (Казань), Михаил Суворин (Истра), Сергей Штенцов (Сочи), Наталия Иванова (Москва), Андрей Лукашов (Семенов). Среди участников есть рекордсмены России - Михаил Томуров (Йошкар-Ола), Марина Федорова (Великий Новгород), Георгий Зименко (Нижний Новгород). А также рекордсмен мира Иван Меняйло (Московская обл.).

В судейской команде: Сергей Лукоянов (директор мероприятия), Дамир Менгазетдинов (спортивный директор), Сергей Домени и Илона Гизатуллина (спортивные судьи).

Каждый аэростат будет оснащен прибором слежения "Иридиум 360", благодаря которому все желающие смогут следить за гонкой аэростатов онлайн.

Напомним, четыре национальных рекорда поставили участники "Кубка вызова SharNN 2020".

СПРАВКА:

Кубок вызова - это гонка тепловых аэростатов на дальность, так называемый "long jump" — прыжок в длину. Задача участников пролететь на воздушном шаре как можно большее расстояние. В ходе соревнований обычно проводятся показательные полеты для всех желающих, привязные подъемы, а также ночное свечение воздушных шаров.