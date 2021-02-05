"Представители Нижегородской области всегда проявляли огромное мужество при решении боевых задач", - Глеб Никитин Общество

"Представители Нижегородской области всегда проявляли огромное мужество при решении боевых задач", - отметил губернатор региона Глеб Никитин, поздравляя военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций России с профессиональным праздником 27 февраля 2021 года.

"Формирование Сил специальных операций в составе Вооруженных Сил страны произошло сравнительно недавно. В основу вашей службы заложены лучшие принципы, всегда отличавшие защитников России, - верность долгу, высочайший профессионализм, готовность действовать в самых сложных условиях. В любой момент вы готовы ответить на наиболее острые вызовы времени и отстоять интересы Родины. Вас отличает владение передовыми практиками ведения боевых действий, искренний патриотизм, понимание важности стоящих перед вами задач", - подчеркнул он.

Глава региона сказал отдельные слова благодарности и уважения нижегородцам, которые служат в рядах Сил специальных операций.

"Вы являетесь достойными продолжателями многих поколений защитников Отечества, родившихся и живших на этой земле. В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Пусть никогда не коснется беда ваших семей", - заключил губернатор.