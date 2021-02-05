Память Бориса Немцова почтили в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Память Бориса Немцова почтили в Нижнем Новгороде, собравшись у дома на улице Агрономическая. 134, где жил политик.

В мероприятии приняли участие друзья, соратники и коллеги Бориса Немцова во время его работы на посту губернатора Нижегородской области. Почтить его память пришли первый мэр Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков, председатель Законодательного собрания Нижегородской области I и II созывов Анатолий Козерадский, экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев, член Общественной палаты Нижнего Новгорода, помощник и пресс-секретарь Бориса Немцова (1992-1997 г.г.) Александр Котюсов и др.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и поделились воспоминаниями.

Как отметил Анатолий Козерадский, первый губернатор навсегда остался в нашей памяти порядочным человеком, "работая на область и земляков". Дмитрий Бедняков подчеркнул, что Борис Немцов был "неоднозначным и противоречивым человеком, но честным и порядочным, и память о нем останется навсегда".

Александр Котюсов добавил, что "Борис Немцов открыл Нижний Новгород и Нижегородскую область для страны и для мира, сделал наш город узнаваемым и уважаемым".

"Он ушел, а его помнят. Уйдем мы – те, кто с ним дружил. Нас забудут, а его будут помнить", - подчеркнул Юрий Лебедев.

Акция памяти прошла при соблюдении эпидемиологических норм.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску бывшему нижегородскому губернатору Борису Немцову открыли в Нижнем Новгороде 27 февраля 2019 года.

Нижегородскую область в должности губернатора Борис Немцов возглавлял с 1991 по 1997 год. Решение об увековечении памяти бывшего губернатора депутаты Думы Нижнего Новгорода приняли в ноябре 2016 года.

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области, сопредседатель партии РПР-Парнас Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве. Убийство произошло на Большом Каменном мосту.