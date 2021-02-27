Более 80 единиц техники чистят снег на федеральных трассах Нижегородской области Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 80 единиц спецтехники чистят снег на федеральных трассах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород 27 февраля 2021 года.

Дорожные службы работают в усиленном режиме.

Так, на расчистку от снега трасс М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 выведены 48 комбинированных дорожных машин (КДМ), 20 тракторов МТЗ, девять погрузчиков, два автогрейдера и два тягача. За прошедшие сутки для обработки дорог было использовано порядка тысячи тонн противогололедных материалов.

В ведомстве отметили, что наиболее сложная обстановка сейчас на участке с 443 км по 574 км в Кстовском районе, Лысковском муниципальном округе и Воротынском городском округе. На отдельных отрезках трассы наблюдаются затруднения движения. На участке непрерывно работает 30 единиц уборочной техники. На сложных подъемах дежурят тягачи, которые оказывают помощь большегрузным автомобилям.

Мониторинг за дорожной ситуацией ведется с помощью 24 видеокамер, 12 метеостанций и 12 постов учета интенсивности движения. Дорожные патрули регулярно проводят объезд подведомственных участков дорог. Вся информация в режиме реального времени поступает в Ситуационный центр.

(видео предоставлено пресс-службой ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород)