Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка – 2021" состоялся в Нижегородской области Общество

Фото: ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двенадцатый фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка – 2021" состоялся в Чкаловске Нижегородской области 27 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Соревнования проходили на слиянии рек Волги и Санахты в музейном квартале "Русские крылья".

Особенностью фестиваля в этом году стало то, что он получил статус международного. В этот раз в соревнованиях приняли участие не только жители Нижегородской области и других регионов России, но и гости из 12 стран, включая Колумбию, Алжир, Индию, Афганистан, Иран. Всего в мероприятии участвовали более 400 любителей зимней рыбалки.



Фестиваль проходил при поддержке председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.



"Особенности Чкаловской национальной рыбалки – уникальная возможность, находясь на свежем воздухе, испытать настоящий спортивный азарт и яркие эмоции. За прошедшие годы фестиваль стал очень популярен. Сегодня на него съезжаются гости не только со всей России, но и из других стран. Идея фестиваля "выстрелила", а ведь начиналось все с городского праздника. Теперь "Чкаловская рыбалка" - бренд Чкаловска, мероприятие с международным статусом. Уверен, что таких фестивалей должно быть больше. Они привлекают туристов, создают бизнесы в сфере услуг, а значит новые рабочие места. Если раньше в Чкаловск туристы приезжали, чтобы побывать в музее Валерия Павловича Чкалова или купить продукцию предприятия "Чкаловский гипюр", то теперь сюда стремятся попасть любители рыбалки и активного отдыха на природе. И это здорово!", - сказал он

Кроме главного рыболовного турнира "Кубок Чкалова -2021", на фестивале прошли спортивные соревнования "Клевая FISHка", "Рыболовная семья", а также открытый семейный фотоконкурс "Ловись рыбка". Участники соревнований боролись за призы и подарки в следующих номинациях турнира: "За самую крупную рыбу (фестиваля)", "Самый юный участник фестиваля", "Старейший участник фестиваля", "Лучшая рыболовная семья", "Самая многочисленная команда", "Рыбак-путешественник, совершивший наиболее длинный путь на фестиваль".



Пока рыбаки соревновались, туристы и гости фестиваля в это время принимали участие в дегустационных и развлекательных программах, конкурсах частушек и мастер-классах.



В рамках фестиваля "Чкаловская рыбалка – 2021" был дан старт годовой Спартакиаде законодательных (представительных) органов власти. Напомним, что в программу спартакиады включены 16 видов спорта, в том числе зимняя рыбалка. Законодательное собрание Нижегородской области представляла команда СК "Парламент", в состав которой вошли депутаты регионального парламента Артем Баранов и Александр Тимофеев, а также сотрудники аппарата.



"Пропагандировать спорт нужно собственным примером. Поэтому и депутаты, и сотрудники аппарата сегодня принимают участие в этом замечательном спортивном мероприятии. Рыбалка – это прекрасный способ времяпрепровождения, часть здорового образа жизни. Все участники спартакиады получили отличный заряд бодрости, массу впечатлений. При этом по накалу соревнования не уступают профессиональным турнирам, а это значит, что традиция проведения Спартакиад будет продолжена", – подчеркнул Артем Баранов.



"Подобные фестивали - это увлекательная и полезная форма активного отдыха на природе. Выражаю благодарность главе района и его заместителю за отлично организованный праздник. Очередной фестиваль завершил свою работу. Но это тайм-аут ровно на один год, чтобы мы могли встретиться на XIII-ом международном фестивале. Ждем всех здесь на будущий год!", - добавил Александр Тимофеев.



В региональном парламенте отметили, что фестиваль проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.