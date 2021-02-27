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Анонсы событий для СМИ на 26 февраля 2021 года
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Пятилетний мальчик, его мама и бабушка с дедушкой найдены убитыми в Нижнем Новгороде

28 февраля 2021 23:23  [186] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" (п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ) возбуждено после обнаружения тел мальчика, его мамы, дедушки и бабушки в доме на территории пос. Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

На момент гибели мальчику было пять лет, его маме – 41 год, дедушке 64 года, а бабушке – 63 года. Их тела нашли 28 февраля 2021 года. При осмотре обнаружены признаки насильственной смерти.

СУ СК приступило к расследованию уголовного дела, и сейчас осматривают место преступления, назначают экспертизы и допрашивают свидетелей.

В региональной прокуратуре добавили, что также взяли контроль над расследованием уголовного дела. На место преступления выезжали заместитель руководителя ведомства и прокурор Приокского района.

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Теги:
Прокуратура Следственное управление Убийство
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