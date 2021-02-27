Не золотом единым: какие обручальные кольца покупают мужчины

Обручальное кольцо — аксессуар, выбору которого уделяется особое внимание. Такое украшение покупают один раз, а носят на протяжении всей жизни, поэтому важно найти модель, которая будет подходить под различные стили одежды и окажется уместной на любом мероприятии. Те, кто не любят золото, могут купить серебряное обручальное кольцо мужское — стильное ювелирное изделие, которое при правильном уходе способно прослужить длительный срок.

Мужское обручальное кольцо из серебра: особенности и преимущества

Чаще всего обручальные кольца изготавливаются из золота, но есть модели из серебра, которые не уступают как внешним видом, так и практичностью первым. При производстве украшений используется металл 925 пробы — красивый, износостойкий материал, который нравится ювелирам простотой обработки, позволяющей воплощать в жизнь всевозможные дизайны. Среди преимуществ серебряных мужских обручальных колец:

Стильный внешний вид. Белый металл отлично смотрится, хорошо сочетается как с похожими украшениями, так и с золотыми ювелирными изделиями. Можно взять модель с родированием, чернением, алмазной гранью, позолотой — выбор колец достаточно велик, что увеличивает шансы каждого найти свою драгоценность. Износостойкость. Серебро склонно к почернению, но при бережной носке и правильном уходе этого можно избежать. Для устранения жирного налета серебряное обручальное кольцо рекомендуется протирать каждый день фланелевой салфеткой. Чтобы почистить украшение, нужно положить его в мыльный раствор на 15 минут, а затем аккуратно потереть мягкой зубной щеткой. Большие загрязнения устраняются ватной палочкой, смоченной в нашатырном спирте. Можно использовать специальные средства по уходу за ювелирными изделиями, они безопасны для драгоценных металлов и эффективны. Универсальность. Серебряное обручальное кольцо отлично смотрится на мужчинах разного возраста, телосложения, подходит под различные стили одежды. Тонкие модели хорошо сидят на худых парнях. Крупным мужчинам лучше взять более массивный аксессуар.

Серебряную модель можно взять в качестве постоянного обручального кольца, если этот металл нравится вам больше, и такое украшение лучше вписывается в ваш образ. Также это отличный временный вариант. Если у вас нет возможности купить дорогое золотое кольцо с бриллиантами, а свадьба на носу, можно выбрать серебряное украшение, а в дальнейшем заменить его на новый аксессуар. Обручальные кольца могут быть парными, в этом случае женская и мужская модель не различаются. При желании можно взять разные украшения, если вкусы молодоженов не сходятся.

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