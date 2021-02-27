Не золотом единым: какие обручальные кольца покупают мужчины

Обручальное кольцо — аксессуар, выбору которого уделяется особое внимание. Такое украшение покупают один раз, а носят на протяжении всей жизни, поэтому важно найти модель, которая будет подходить под различные стили одежды и окажется уместной на любом мероприятии. Те, кто не любят золото, могут купить серебряное обручальное кольцо мужское — стильное ювелирное изделие, которое при правильном уходе способно прослужить длительный срок.
Чаще всего обручальные кольца изготавливаются из золота, но есть модели из серебра, которые не уступают как внешним видом, так и практичностью первым. При производстве украшений используется металл 925 пробы — красивый, износостойкий материал, который нравится ювелирам простотой обработки, позволяющей воплощать в жизнь всевозможные дизайны. Среди преимуществ серебряных мужских обручальных колец:
Серебряную модель можно взять в качестве постоянного обручального кольца, если этот металл нравится вам больше, и такое украшение лучше вписывается в ваш образ. Также это отличный временный вариант. Если у вас нет возможности купить дорогое золотое кольцо с бриллиантами, а свадьба на носу, можно выбрать серебряное украшение, а в дальнейшем заменить его на новый аксессуар. Обручальные кольца могут быть парными, в этом случае женская и мужская модель не различаются. При желании можно взять разные украшения, если вкусы молодоженов не сходятся.
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