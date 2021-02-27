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Бизнес

Банк "Открытие": россияне не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладов

01 марта 2021 10:49  [1] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": россияне не намерены отказываться от депозитов после введения налога на доход с вкладов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, 44% россиян не знают о налоге на доходы с вкладов общим размером от 1 млн рублей, который введен в действие с 1 января 2021 года. При этом большинство по-прежнему считает банковский вклад самым надежным инструментом личных финансовых инвестиций и не откажутся от него. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие" 19-26 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Больше половины (56%) россиян знают, что в стране введен налог на доход с вкладов. При этом лишь 23% опрошенных заявили, что знают о методике его расчета (россияне будут платить 13% с процентного годового дохода за прошлый год в сумме, превышающей доход, рассчитанный как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода - 4,25% на 01.01.2021).

Первым налоговым периодом станет 2021 год, а первый налог придется уплатить до 01.12.2022. Вклады общей суммой менее 1 млн рублей налогом облагаться не будут). Больше всего знатоков нового налога в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 29%). На Северном Кавказе их лишь 8%, а в Южном федеральном округе - 18%.

Ничего не знают о новом налоге, но хотели бы узнать, 27% опрошенных. Высокий интерес к этому вопросу отмечается во всех регионах страны. Лишь 17% россиян не интересуются этим налогом, ссылаясь на то, что у них нет вкладов.

74% россиян не планируют отказываться от депозитов, рассчитывая получать с них доход, пусть и уменьшенный на величину налога. При этом 20% вкладчиков уже предприняли действия, чтобы снизить налогооблагаемую базу: часть денег со своего депозита забрали 13% опрошенных, а 7% решили получить процентный доход до 01.01.2021 и выбрали выплату процентов вперед сразу при открытии вклада.

Гораздо больше налога россиян беспокоит низкая доходность вкладов. 47% респондентов заявили, что рассматривают альтернативные инструменты для сбережений. Больше всего желающих попробовать альтернативы вкладам в Южном (53%) и Приволжском (52%). Меньше всего - на Дальнем Востоке (33%).

Полностью устраивает текущая доходность по депозитам лишь 15% россиян. Еще 26% заявили, что, несмотря на падающую доходность, они не намерены ничего менять. 12% вообще собираются отказаться от накопления денег и начать тратить.
Каждый четвертый россиянин (26%) не рассматривает альтернативные инструменты сбережений, потому что считает их слишком рискованными. 20% заявили, что ничего не знают об альтернативах банковским вкладам (в Московском регионе – 15%).

Самым популярным после вкладов инструментом инвестиций у россиян остается покупка недвижимости для сдачи в аренду: такой вариант готовы рассмотреть 19%. Еще 12% готовы вложить деньги в акции через брокера, 6% - в покупку драгоценных металлов, 4% - в ПИФы акций, 3% - в индивидуальное доверительное управление.

Несмотря на рекордный рост количества частных инвесторов в России в 2020 году, 42% опрошенных россиян не имеют индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и не знают, зачем он нужен. На Северном Кавказе таких 53%, на Дальнем Востоке - 52%.

17% сообщили о том, что у них нет ИИС из-за отсутствия налогооблагаемого дохода для которого можно было бы использовать инвестиционный вычет по ИИС. 19% россиян заявили, что им в принципе не нужен ИИС (не вкладываются в активы, для которых он может быть нужен).

При этом у 15% есть индивидуальный инвестиционный счет, но они используют его не в полной мере. Еще 7% имеют ИИС и используют его по максимуму. Ни в одном российском регионе ИИС по максимуму не используют более 8%. Таким образом, у российского рынка частных инвестиций сохраняется огромный потенциал роста.

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