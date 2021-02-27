Где пройти срочный тест на коронавирус?

Анализ на covid-19 может потребоваться по различным причинам. Кто-то сдаёт его для по необходимости, а кто-то по собственному желанию. Иногда выполнение такого теста требуется в короткие сроки. Не все лаборатории готовы предложить оперативное проведение диагностики на коронавирус. Не все могут обеспечить высокую точность полученных результатов.

Ппройти срочный ПЦР тест на коронавирус вы сможете в лаборатории "Лабквест". Здесь вы сможете получить результаты буквально за 6 часов. Результат вы получите в день взятия биоматериала. Сдать тест на коронавирус срочно вы можете как в медицинском офисе, так и у себя дома. В первом случае вам нужно будет прибыть в офис, где специалисты произведут забор необходимого материала. Во втором случае сдача анализа происходит бесконтактно. Вы оставляете заявку на сайте, после чего к вам домой прибудет курьер. Он передаст вам инструменты для забора биоматериала. Пока вы будете брать мазок, курьер будет ожидать вас на безопасном расстоянии. После этого он доставит биоматериала в лабораторию, где проводятся обследования. Как только обследование будет проведено, вы сможете получить SMS сообщение.

Компания "Лабквест" предлагает проведение различных анализов. Здесь используется современное лабораторное оборудование и новейшие препараты для проведения обследования. Также в компании работают квалифицированные специалисты с большим опытом. Вы можете рассчитывать на быстрое получение результатов. Все результаты являются точными. Этой лаборатории доверяют более 200 медицинских учреждений по всей России.

Если вам надо сдать срочный тест на коронавирус, обращайтесь в компанию "Лабквест". Любое обследование здесь проводится максимально комфортно для клиентов. Результаты анализов расшифровываются, ведь не каждый пациент может разобраться в информации. Контроль качества выполняется на всех этапах лабораторного исследования. Для анализа диагностики используются специальные программы. Они позволяют провести контроль качества. В лаборатории "Лабквест" имеется прекрасное техническое оснащение и необходимый персонал для выполнения качественных исследований. Здесь используется высокоточное оборудование от мировых производителей. Так что вы можете рассчитывать на то, что диагностирование будет проведено в максимально короткие сроки, а результат будет точным.

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