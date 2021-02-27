Полумарафон "Беги, Герой!" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Полумарафон "Беги, Герой!" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Согласно информации, уже открыта регистрация для участия в марафоне.

На выбор предложены четыре дистанции: 5, 10, 21.1 км и детский забег.

"Наш город уже давно занял достойное место на беговой карте страны. В 2020 году Нижний Новгород даже стал официальной беговой столицей России. В нынешнем году наша задача - сохранить почетный статус", - отметила организатор забега Наталия Бочарова.

По словам министра спорта региона Артема Ефремова, с каждым годом число участников только увеличивается.

Отдельно проводится регистрация корпоративных команд. На сегодняшний день уже более 60 нижегородских компаний подтвердили свое участие в забеге. В списке корпоративных бегунов сейчас - почти 700 человек. Как и в прошлые годы, в корпоративном зачете будут разыграны два кубка - "Самая быстрая команда" и "Самая многочисленная команда".

Также в рамках забега состоится конкурс социальных инициатив с бюджетом 500 тысяч рублей. Принять в нем участие могут организации и частные лица, которые развивают проекты, направленные на популяризацию спорта в нашем регионе.