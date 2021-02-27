Почта России задерживала доставку пенсий в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода выявила нарушения пенсионного законодательства со стороны Почты России. Об этом сообщает ведомство.

В прокуратуре пояснили, что сотрудники почта задерживала доставку пенсии, несмотря на наличие всех необходимых документов и сведений, представляемых Пенсионным фондом.

В связи с выявленными нарушениями в нижегородский филиал Почты России внесены представления (в представлении прокурор излагает суть нарушения и требование об его устранении,- прим. ред.), которые рассмотрены и удовлетворены.