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Общество

Почта России задерживала доставку пенсий в Нижнем Новгороде

01 марта 2021 14:04  [128] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прокуратура Советского района Нижнего Новгорода выявила нарушения пенсионного законодательства со стороны Почты России. Об этом сообщает ведомство.

В прокуратуре пояснили, что сотрудники почта задерживала доставку пенсии, несмотря на наличие всех необходимых документов и сведений, представляемых Пенсионным фондом.

В связи с выявленными нарушениями в нижегородский филиал Почты России внесены представления (в представлении прокурор излагает суть нарушения и требование об его устранении,- прим. ред.), которые рассмотрены и удовлетворены.

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Теги:
Пенсия Почта Прокуратура
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