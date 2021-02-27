Жители дома на ул. Чаадаева жалуются на "парную" в подъезде из-за повреждения трубы

Дом №11 по ул. Чаадаева
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Жители дома №11 по ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде жалуются на "парную" в подъезде из-за повреждения трубы. Об этом сообщает нижегородское отделение Общероссийского народного фронта на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Согласно информации, из-за утечки на инженерном оборудовании в здании на протяжении нескольких месяцев распространялся пар.
"В нашем подъезде недавно был произведен ремонт, сейчас ситуация плачевная, с дверей течет, окна запотели, у жильцов первого этажа полы с подогревом, ламинат весь вздулся, в квартирах могильный запах сырой земли", - передает ОНФ слова жителей дома, обратившихся к ним в субботу 27 марта.
Люди боятся, что от сырости замкнет проводка.
Сообщается, что ОНФ планирует организовать совещание с представителями администрации, ГЖИ, ДУКа Московского района, Теплоэнерго и Водоканала на объекте.
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