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Бизнес

Банк "Открытие" рассчитывает получить более 1 млрд рублей от реализации имущества признанных банкротами компаний

01 марта 2021 15:16  [34] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" рассчитывает получить более 1 млрд рублей от реализации имущества признанных банкротами ООО "РГС Недвижимость" и ООО "РГСН". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, на сайте ООО "Адванс" (организатор торгов) стартовали продажи более четырёхсот объектов имущества ООО "РГС Недвижимость" и ООО "РГСН". Банк "Открытие" планирует получить от реализации имущества должников более 1 млрд рублей.

Среди выставленных на торги объектов – коммерческая и жилая недвижимость, здания и земельные участки в разных регионах России, а также ценные бумаги и права требования (дебиторская задолженность).

К примеру, офисное помещение (2012 кв.м.) в центре Перми за 69 млн рублей; нежилое здание с земельным участком в Великом Устюге (308 кв.м.) за 2,8 млн рублей (срок окупаемости - 3 года); 2-х этажное нежилое здание в г.Кургане (687 кв.м.) за 9,8 млн рублей (срок окупаемости - 6 лет); нежилое помещение в г.Северске Томской области (310 кв.м.) за 5,2 млн. рублей (срок окупаемости 4 года) и т.д.

Организатор торгов рассчитывает реализовать все объекты в первом-третьем квартале 2021 года, основная масса объектов будет реализована с публичных аукционов в марте-июне.

Подробная информация по реализуемым объектам доступна на сайте.

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Теги:
Банки
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