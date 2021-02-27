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Общество

Нижегородскую станцию аэрации проверят из-за неприятных запахов

01 марта 2021 15:51  [36] Общество

Фото: с сайта Нижегородского водоканала

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сотрудники управления Росприроднадзора притупили к проверке Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Жалобы на неприятные запахи со стороны станции аэрации поступали не раз. Данная проверка позволит подтвердить, либо опровергнуть подозрения о возможных нарушениях природоохранного законодательства на объекте", - пояснили в управлении.

Специалистам предстоит дать оценку соблюдения требований природоохранного законодательства при работе станции.

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Теги:
Водоканал Росприроднадзор Экология
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