Нижегородскую станцию аэрации проверят из-за неприятных запахов Общество

Фото: с сайта Нижегородского водоканала

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сотрудники управления Росприроднадзора притупили к проверке Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Жалобы на неприятные запахи со стороны станции аэрации поступали не раз. Данная проверка позволит подтвердить, либо опровергнуть подозрения о возможных нарушениях природоохранного законодательства на объекте", - пояснили в управлении.

Специалистам предстоит дать оценку соблюдения требований природоохранного законодательства при работе станции.