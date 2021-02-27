Нижегородскую станцию аэрации проверят из-за неприятных запахов

Фото:
Сотрудники управления Росприроднадзора притупили к проверке Нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Жалобы на неприятные запахи со стороны станции аэрации поступали не раз. Данная проверка позволит подтвердить, либо опровергнуть подозрения о возможных нарушениях природоохранного законодательства на объекте", - пояснили в управлении.
Специалистам предстоит дать оценку соблюдения требований природоохранного законодательства при работе станции.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+