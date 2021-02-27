Нижегородская область формирует базу локаций для съемок фильмов Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область формирует базу локаций, которую хочет предложить кинокомпаниям для съемок. Об этом стало известно в ходе конференции на тему "Кинокомиссия Нижегородской области".

"На данный момент мы формируем базу локаций, которые можно будет предложить кинокомпаниям для проведения съемок, часть из них - уже в открытом доступе, на сайте нижегородской кинокомиссии", - сказал в ходе конференции заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, отметив удобное географическое местоположение области, которая находится недалеко от Москвы.

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов уточнил, что, кроме уникальных локаций, кинопроизводителей интересуют также заброшенные интерьеры, спальные районы, карьеры и депрессивные ландшафты.

На конференции также были озвучены некоторые планы о съемках в Нижнем Новгороде. В частности, продюсер, соучредитель компании COSMOS Studio Александр Акопов и генеральный директор, продюсер кинокомпании "ХитФильм Продакшн" Анастасия Шипулина рассказали, что в городе уже весной стартуют съемки новой драмы, а летом готовится производство военного фильма, для которого будут нужны специальные декорации.