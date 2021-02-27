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Двух пальцев лишился мужчина из-за ДТП в Чкаловском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 1 марта в 22:30 на 285 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород.
62-летний водитель ГАЗели не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.
В результате аварии водитель ГАЗа был доставлен в больницу с диагнозом - ампутация двух пальцев на левой руке.
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