Двух пальцев лишился мужчина из-за ДТП в Чкаловском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Двух пальцев лишился мужчина из-за ДТП в Чкаловском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 1 марта в 22:30 на 285 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород.

62-летний водитель ГАЗели не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

В результате аварии водитель ГАЗа был доставлен в больницу с диагнозом - ампутация двух пальцев на левой руке.