Сотрудники органов власти Нижегородской области пройдут обучение по программам цифровой трансформации госуправления Политика

Сотрудники органов власти Нижегородской области пройдут обучение по программам цифровой трансформации госуправления. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, стартовал набор слушателей на обучение по программам повышения квалификации для должностных лиц в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации сформирован на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

По словам министра информационных технологий и связи Нижегородской области Сергея Ефимова, слушатели будут учиться реализовывать проекты и программы цифровой трансформации государственного управления с учетом перспективы перехода к цифровой экономике.

Госслужащие, которые успешно пройдут программы и итоговую аттестацию, получат удостоверение о повышении квалификации в РАНХиГС.

В 2021 году сотрудники органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций смогут пройти отбор на обучение по следующим программам повышения квалификации: "Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции" (60 академических часов) и "Основы цифровой трансформации" (20 академических часов). Обучение пройдет в дистанционном формате на базе образовательной платформы Центра CDTOedu. В 2021 году возможность повысить квалификацию в сфере цифровой трансформации получат 12 620 госслужащих.

Для зачисления на программы госслужащим необходимо будет пройти вступительные испытания и оценку компетенций на сайте: https://cdto.ranepa.ru.

В 2020 году отбор на обучение в Центре прошли 9775 человек со всей страны. Выпускники программ разработали более 200 цифровых проектов федерального и регионального уровней.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что цифровая экономика — это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы.