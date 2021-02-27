"Сапсан" насмерть сбил женщину, переходящую в Дзержинске рельсы в наушниках Происшествия

Фото: с сайта Приволжского СК на транспорте

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Поезд "Сапсан" насмерть сбил женщину, переходящую в Дзержинске рельсы в наушниках с включенной музыкой. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Происшествие случилось 2 марта 2021 года около 5.30 рядом с платформой "Пушкино". Следователи полагают, что 59-летняя погибшая в это время пересекала железнодорожные пути по пешеходному переходу, который оборудован светофором и звуковым оповещением о приближении поезда.

Между тем, женщина не услышала подаваемые поездом сигналы, поскольку была в наушниках с включенной музыкой. Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось.

В настоящее время следователи выясняют все подробности произошедшего, после чего примут процессуальное решение.