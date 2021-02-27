Лазерная резка металла

Раскрой металла может потребоваться для изготовления изделий различной фигурации. Чтобы произвести раскрой металла, нужно использовать специальное оборудование. Заказать качественную резку углеродистой и легированной стали вы сможете на этом сайте https://kra-ber.ru/rezka-uglerodistoj-i-legirovannoj-stali.html. Здесь предлагается лазерная резка, которая отличаются массой достоинств.

В процессе резки металла происходит минимальная деформация детали. Пучок лазера имеет небольшую ширину, поэтому воздействие на металл оказывается небольшое. Резка позволяет получить точную конфигурацию изделия. С помощью неё можно сформировать край высокого качества, отказаться от дополнительной механической обработки.

Себестоимость процесса низкая. Лазерная резка не предполагает механического повреждения металла, поэтому изделие не сильно повреждается. Вы сможете с помощью неё получить изделие любой конфигурации и размера. На этом сайте https://kra-ber.ru/rezka-alyuminiya.html вы можете заказать лазерную резку алюминия. Она является процессом, позволяющим создать качественную линию среза. Для проведения лазерной резки применяется специальное оборудование с высокой точностью.

Резка выполняется сфокусированным лучом, с помощью которого происходит разрезание любого материала. С помощью лазерной резки можно получить высокую точность, сформировать красивую линию среза, исключить механическое воздействие на металл.

Лазерная резка позволит вам получить изделие нужной геометрии. Используемая технология не имеет ограничений по параметрам и конфигурации изготавливаемой заготовки. Оставить заявку на услуги резки металла вы можете здесь https://kra-ber.ru/uslugi.html. Компания осуществляет резку металла по чертежам и размерам заказчика. Контуры детали четко обрабатываются. Работа проводится профессиональными специалистами на высокотехнологичном оборудовании.

Специалисты готовы выполнить заказ любой сложности вне зависимости от объёма. Услуга прилагается на выгодных условиях. Компания имеет высокотехнологичное оборудование, с помощью которого можно выполнить любой заказ. Чтобы узнать расценки на резку листовой стали, вы можете позвонить по указанному телефону или заказать обратный звонок. Менеджеры перезвонят вам и проконсультируют вас по любым вопросам.