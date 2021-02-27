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Экономика

Российские переработчики мяса птицы договорились пока не повышать цены

02 марта 2021 14:22  [2] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Российские переработчики мяса птицы договорились пока не повышать цены на выпускаемую продукцию. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

В министерстве пояснили, что соответствующая договоренность достигнута сегодня – 2 марта в рамках совещания, которое состоялось в Москве. Совещание провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с крупнейшими мясопереработчиками.

На встрече обсуждался рост цен на продукцию птицеводства. Как было отмечено, этот рост обусловлен тремя основными факторами: удорожанием кормов, снижением объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за сложной эпизоотической ситуации в странах ЕС.

При этом в России предприняты меры по стабилизации цен, в том числе на корма – это квоты и пошлины на вывоз зерновых культур, пошлины на экспорт масличных. В текущем году также предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока.

Такие меры, по словам Дмитрия Патрушева, позволили замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма.

"Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца», - добавил министр.

Дополнительно Министерством разработаны новые механизмы поддержки. В частности, ведомство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заемщика.

Также предлагается пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц.

Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства.

В настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года – с 0 до 5%, с 1 января 2023 года – до 15%.

Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены.

"Представители отрасли по итогам совещания отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца", - говорится в сообщении Минсельхоза.

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Теги:
Продовольствие Сельское хозяйство Цены
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