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Бизнес

Наибольшее строительство жилья в 2021 году запланировано в Автозаводском и Советском районах

02 марта 2021 15:49  [64] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Застройщики подали в региональную инспекцию госстройнадзора извещения о начале в 2021 году работ по возведению в Нижнем Новгороде десяти жилых домов.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в правительстве региона, наибольшее строительство запланировано в Автозаводском и Советском районах города. В каждом из них начнется возведение четырех многоквартирных домов.

В частности, на территории Автозаводского района ООО СЗ "Первая строительная компания" намерена приступить к строительству многоквартирного дом на ул. Коломенской, д. 8А.

ООО "ГАСК-НН" хочет приступить ко второму этапу застройки на ул. Малоэтажной и начать возводить 10-этажный двухсекционный многоквартирный жилой дом №44.

Также в Автозаводском районе в границах улиц Героя Смирнова, Юлиуса Фучика и пр. Ленина планируется строительство двух многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения. В этом проекте застройщиком выступает ООО СЗ "Каскад".

В Советском районе основным застройщиком выступает ООО СЗ "Инградстрой", которое планирует в 2021 году начать возведение трех ногоквартирных домов (два из них - со встроенными помещениями общественного назначения).

Еще один застройщик - ООО СЗ "Старт-Строй", начнет работы по многоквартирному жилому дому (№8 по генплану) около деревни Кузнечиха.

Что касается других заявок на строительство жилья, то ООО СЗ "НИКОЙЛ-НН" планирует в текущем году начать возведение двух многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в Ленинском районе.

ООО СЗ "Три Эс Новый город" планирует приступить к строительству многоквартирного дома (№ 3по генплану) в Канавинском районе в границах улиц Лесной городок, Вязниковская и пер. Камчатский.

Таким образом, в 2021 году в Нижнем Новгороде начнется строительство десяти многоэтажных жилых домов.

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Теги:
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